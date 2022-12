Anziani sfrattati costretti a vivere in auto, i carabinieri gli offrono cena e alloggio

Senza casa e senza cibo, costretti a vivere in auto al freddo. È la condizione in cui si sono trovati due anziani coniugi di Copparo (Ferrara) ma in loro aiuto sono intervenuti i carabinieri e un albergatore. La loro generosità ha permesso alla coppia di passare Natale al caldo e riaccendere una piccola speranza per il futuro.

Marito e moglie hanno rispettivamente 65 e 70 anni. Sono stati sfrattati e da due mesi vivono in auto. Qualcuno però li ha visti e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari li hanno raggiunti, i due hanno raccontato quanto gli era accaduto. Hanno detto di stare bene, ma di non avere un tetto sulla testa e di non fare un pasto caldo da tempo. I militari, in attesa di attivare i servizi sociali, hanno portato la coppia in un ristorante di Ro Ferrarese per offrire loro la cena e un letto per la notte. L'albergatore, una volta conosciuta la storia, ha deciso di fare la sua parte coprendo le spese offerte dai militari.