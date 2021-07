"Micro appartamento in affitto per 550 dollari al mese": ma è un bagno con letto

"Micro appartamento appena rinnovato a Vancouver": l'annuncio può sembrare molto attraente, soprattutto visto il prezzo di questo centralissimo immobile, 550 dollari al mese, con rifiniture in porcellana, granito, e una grande e luminosa finestra. Ma non tutto è come sembra: il micro appartamento, infatti, altro non è che un bagno arredato con un letto.

Avete capito bene: l'immobile, descritto in un sito di annunci come "ideale" per una persona sola che vuole vivere a Vancouver a un prezzo ragionevole e che "non ha bisogno di molto spazio", è in realtà una toilette abbastanza grande (15 metri quadri circa) in cui è stato sistemato anche un letto, a due passi dal water.

Vancouver è una delle città più care del mondo, ma sembra surreale affittare solo un bagno con un letto dentro per centinaia di dollari al mese.

Il proprietario di casa chiarisce che è previsto un contratto di affitto trimestrale, con la possibilità di estendere il periodo, che non c'è la cucina, e che gli animali non sono ammessi.

Questo bizzarro annuncio è comparso su Craiglist all'inizio del mese, ed è stato rimosso dopo un paio di giorni e parecchi commenti negativi, ma prima della cancellazione era stato salvato e ripreso da un blog, Vancouver is Awesome. Da qui questa stranezza ha fatto più o meno il giro del mondo, facendo sicuramente ridere, ma anche molto riflettere sulla situazione immobiliare a Vancouver, una delle città più care del mondo, in cui, per 550 dollari al mese, un utente può aver diritto al massimo a un bagno con letto.