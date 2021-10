La lista assurda di una modella: "Queste sono le regole per uscire con me"

In una relazione i pilastri fondamentali sono generalmente quasi sempre amore, rispetto reciproco, comprensione, dialogo, e anche un po' di pazienza e un pizzico di compromesso. Ma non per tutti.

La modella newyorkese Moriah Mills, 28 anni, ha stilato su TikTok una lista dettagliatissima di caratteristiche che devono avere gli uomini che vogliono uscire con lei, in modo da "stroncare" già sul nascere ogni richiesta da parte di coloro che non corrispondono all'identikit proposto.

Inutile dire che la lista ha lasciato esterrefatti e divisi i suoi fan, anche perché sono richieste che denotano standard decisamente elevati. "Non ho urgenza di essere corteggiata - dice - non ho bisogno di perdere il mio tempo con una persona che non ha intenzione di sforzarsi". Ma se proprio un ragazzo è ansioso di chiederle un appuntamento, "voglio che mi vengano offerti vino e cena, e voglio qualcuno che si prenda cura di me, ma quel qualcuno deve anche rispettare il fatto che sono una ragazza che guadagna soldi senza dipendere da nessuno. E non sopporto quelli che mi fanno i conti in tasca, non commentate mai quanti soldi spendo. Non sono affari vostri. Ah, e deve avere soldi per i fatti suoi perché non finanzio nessuno. Deve saper cucinare e pulire, non posso pensare di stare con una persona disordinata o incapace di cucinare una cena se decidiamo di restare a casa. Deve sapere come vestirsi bene, e avere un buon odore. E deve amare i cani, non mi intrattengo con chi non apprezza quanto gli animali siano straordinari. Ho un cane di nome Charlie e lui è il mio mondo, e gli uomini verranno sempre dopo di lui, devono saperlo".

La lista è finita? Per niente: "Voglio una dozzina di rose almeno una volta alla settimana (o almeno, il senso probabilmente era quello, anche se nel video la modella si sbaglia e dice "12 dozzine di rose a settimana", frase per cui è stata presa in giro nei commenti, ndr), e anche se solitamente mi pago da sola manicure e pedicure, mi aspetterei che questi trattamenti mi venissero offerti dal mio ragazzo almeno una volta al mese. Deve portarmi a fare shopping almeno una volta a settimana. Deve essere anche romantico. Deve essere divertente ma non deve fare scherzi a me, sarebbe fastidioso. Deve essere anche eccezionale a letto eccezionale, riservandomi sesso orale almeno una volta a settimana. Voglio un uomo mascolino che si prenda cura di me, ma non deve cercare di farmi smettere di fare quel che amo, e non deve essere troppo geloso. Sono un tipo fedele, se un altro uomo mi fa l'occhiolino non vuol dire che io debba tradire. Se siete fortunati da rimanere in una relazione con me almeno per un anno, e al termine di questo periodo non vedo un anello di fidanzamento, vi lascio. Ho troppa scelta, non voglio perdere tempo".

Il video - che è talmente assurdo che qualcuno non ha escluso che sia uno scherzo - ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni, alcuni commentatori hanno detto di essere pronti ad accontentarla, mentre altri hanno reagito ironicamente: "Mi hai perso fin da quando hai detto dello shopping una volta a settimana" ha detto uno. "Comprati un cucciolo, così non rimarrai sola" dice un altro. "Dovresti pagare me per uscire con te", e poi "questo non è uscire con te, è comprarti", "se rispetto tutte le regole, non dovrai mai dirmi di no", "no, continuerò a guardarti nei video almeno sono gratis".