Il gatto è troppo anziano per fare le scale: per lui arriva un ascensore

Cosa si è disposti a fare per rendere la vita dei nostri animali di compagnia, soprattutto quando diventano anziani, più semplice? La star di Youtube Liam Thompson ad esempio ha costruito un ascensore per il suo gatto. Frodo ormai ha 20 anni e ha difficoltà a salire e scendere la rampa di scale che collega la casa del suo padrone all’esterno. Ama trascorrere la maggior parte del suo tempo al sole a bordo piscina, ma poi quando rinfresca e deve rientrare in casa raggiungendo i piani superiori, cominciano le difficoltà. E così Liam ha pensato di aiutare il suo gattino costruendo un ascensore artigianale, poi da buon youtuber ha pubblicato un video sul suo canale ottenendo tante visualizzazioni.

L’ascensore ovviamente è personalizzato per Frodo e si compone anche di un montacarichi elettrico. Il video comincia proprio con l’immagine del suo gatto nei pressi della piscina e poi la telecamera si gira per inquadrare il percorso tortuoso per rientrare in casa. Continua con i passaggi che ha seguito per realizzare il piccolo ‘ascensore’ artigianale: prima due binari di legno e poi una sorta di carrucola lavorando in un secondo momento su due fattori, la ‘sicurezza’ e l’aspetto estetico per rendere la sua invenzione più piacevole anche alla vista. Infine la prova con Frodo e la domanda: Sei pronto a scendere senza dover muovere un muscolo? Lo spero, perché mi ci sono voluti quattro giorni”.

Fortunatamente l’esperimento è riuscito e Liam lo ha potuto aggiungere alla lunga serie di video e iniziative di cui è piena la rete. Lo youtuber ha 21 anni e 1.800.000 abbonati sul suo canale dove pubblica un mix di video diversi senza un tema comune. E’ diventato famoso per le sue creazioni fai-da-te, tra cui un maggiordomo robot , una porta segreta , uno scivolo d' acqua di 150 piedi su una duna di sabbia e un ottovolante nel suo cortile. Anche se non c’è mai un elemento comune, molto speso compaiono i suoi animali domestici.

Oltre a Frodo ha anche un cane di nome Max, anche lui è stato protagonista di un video interessante che ha ottenuto tantissime visualizzazioni. In quel video Liam dimostra ai suoi fans come insegna al suo cane Max a giocare a Minecraft. Nel 20 luglio 2020 il suo canale YouTube ha raggiunto 1 milione di iscritti. Per festeggiare questo risultato il giorno dopo ha pubblicato un video dimostrando di aver comprato 1 milione di biscotti per cani, la maggior parte dei quali poi li ha donati. Il video in cui costruisce un ascensore per il suo gatto, però, è uno dei più riusciti e più toccanti della rete.