'Confuso' sull'utilizzo degli assorbenti interni: la figuraccia di un uomo su Twitter fa il giro del web

Un uomo ha rivelato al mondo la sua idea a dir poco confusa sugli assorbenti interni, con un tweet che è diventato virale in breve tempo, raccogliendo i commenti di gente che ha riso fino alle lacrime.

Per farla breve, il malcapitato inglese è andato nel bagno della sua fidanzata dove ha visto alcune confezioni di assorbenti interni Tampax. Sull'etichetta alcuni avevano una L (in inglese sta per "large", cioè per flusso abbondante) e altri una R ("regular", per flusso regolare). Ma l'uomo, inconsapevole di questa definizione, ha pensato di chiedere aiuto al web, facendo una foto e postandola su Twitter, chiedendo quale sia la differenza tra assorbente destro e assorbente sinistro. Come si è arrivati a questo strafalcione? L'autore del tweet ha completamente confuso le iniziali, scambiandole per L di "left" (sinistra) e R di "right" (destra), un po' come se fossero degli auricolari, o dei guanti.

What the heck is the difference between a Left and Right tampon?? pic.twitter.com/vyYU2vlfpd — ?BOTTOM 1% OF? (@EchoXrayMusic) August 28, 2021

Gli utenti di Twitter hanno risposto esilarati: "Povero ragazzo, non sapevi che le ragazze hanno due vagine?" ha risposto uno. Un altro dice: "Veramente la L sta per 'loud' (rumore), cioè per quando il flusso è rumoroso come le onde dell'oceano, mentre R sta per 'roar' (ruggito). In quest'ultimo caso stai attento perché la sua vagina ti potrebbe mordere".

In ogni caso l'uomo si è presto consolato, perché non era da solo nella sua confusione: "Mia moglie mi ha chiesto di comprarle gli assorbenti e pensavo che R e L fosse riferito alla taglia, così l'ho chiamata mentre ero al supermercato per chiederle di che taglia fosse la sua vagina".