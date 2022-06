Lancia il servizio "Assumi il mio abile marito" per fare soldi extra

Ci sono tanti lavoretti fai-da-te in casa che si accumulano nel tempo e che nessun marito è disposto a fare. Così una giovane donna, mamma di tre figli, ha pensato ad un nuovo servizio: ?Assumi il mio abile marito? per fare soldi extra, visto quanto è difficile arrivare a fine mese con una famiglia numerosa da mantenere.

"Rent my handy husband"

Laura Young, casalinga 41enne inglese di Bletchley, Bucks, ha lanciato il sito web ?Rent my handy husband? e poi lo ha pubblicizzato su Facebook e sulla popolare app Nextdoor, rimanendo sbalordita dalle numerose richieste di lavoro ricevute. James, 41 anni, è molto bravo a montare mobili, costruire scaffali, nella cura del giardino, nel mettere piastrelle, nella pittura, etc. ?È bravo in tutto ciò che riguarda la casa e il giardino, quindi ho pensato perché non mettere quelle abilità a disposizione di altre donne disposte ad assumerlo?". Alcune persone ?si sono fatte un'idea sbagliata e hanno pensato che stavo ?noleggiando? James per qualcos'altro. Anche con la crisi del costo della vita, non ho intenzione di farlo!?, ha precisato Laura, riconoscendo che ?le persone sono sinceramente interessate" a questa sua iniziativa. James ha smesso di lavorare come turnista notturno in un magazzino due anni fa per aiutare la moglie con i figli, due dei quali autistici.