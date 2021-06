La casa fatta su misura per i fan di Disney Pixar è in vendita (e il prezzo è stellare)

In Australia si trova una casa interamente realizzata per i fan dei film di animazione Disney Pixar: grandi murales e arredamento a tema

C'è una camera da letto in stile "Cars", con il letto a forma di auto e la parete con un enorme murale che raffigura una scena del film; un'altra si basa su "Oceania", con peluche di delfini e pesci sul letto; e poi c'è la sala dedicata a "Toy Story" con colori sgargianti e altre immagini tratte dal celebre lungometraggio.

Sono solo alcuni degli ambienti di una grande casa in vendita a Victoria, Australia, dedicata ai capolavori Disney Pixar. Entrando, come testimoniano le foto postate dai siti delle agenzie immobiliari, sembra di immergersi in un cartone: pareti coloratissime ed enormi pannelli che riproducono scene dei film.

Dalla descrizione della casa, su RealEstate.com, si legge: "I giovanissimi saranno così tanto impressionati dai murali delle camere da letto che vorranno subito andarci!".

A completare l'offerta, vasca idromassaggio nel bagno, sala cinema, un giardino enorme così come il garage, e tanto altro. In tutto, nella proprietà di 1,6 acri, ci sono quattro camere da letto, due bagni e tra box e spazi esterni si calcola che ci possano stare ben 14 auto!

Certo, trasferirsi nella "casa Disney Pixar" non costa poco: l'immobile è in vendita per ben 1 milione e 300mila dollari.

Tranquilli, però, se l'ambientazione "cartoonesca" non vi ispira, ci sono anche molte altre stanze in stile neutro, un vero compromesso che può far felici adulti e piccini.

Le foto tratte dal sito RealEstate.com: