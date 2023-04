L'autista dello scuolabus sviene: ragazzino si mette alla guida e salva tutti

Poteva costare la vita di 66 ragazzini un malore che ha colpito l'autista di uno scuolabus di Warren, cittadina nei pressi di Detroit, in Michigan (Stati Uniti). L'uomo si è sentito male mentre era la volante del mezzo e ha perso conoscenza: soltanto il tempestivo intervento di uno studente di 13 anni ha permesso di evitare la tragedia. Il giovane passeggero, accortosi che il conducente era svenuto, ha avuto il sangue freddo di mettersi alla guida del bus, accostare e frenare, evitando il peggio per lui e per gli altri 65 ragazzini che si trovano a bordo.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso nei pressi di Detroit: sullo scuolabus si trovavano i 66 studenti appena usciti dalla Carter Middle School e pronti per tornare a casa. Durante il viaggio però, l’autista ha accusato un malore, perdendo i sensi e lasciando il mezzo in corsa e privo di una guida. Fondamentale è stato l’intervento di Dillon Reeves, un ragazzino di 13 anni, che si è prontamente messo al volante dello scuolabus, fermando il mezzo prima di causare un incidente.

Le telecamere di videosorveglianza posizionate sul bus hanno ripreso la scena, con il video che ha già fatto il giro dei social. Le immagini mostrano l’autista che cerca di comunicare la sua condizione via radio prima di perdere i sensi, mentre il mezzo prosegue la sua corsa. Dopo qualche secondo l’entrata in azione del 13enne, che trova il pedale del freno e riesce ad accostare, prima di chiedere ai suoi compagni di chiamare i soccorsi.

Il gesto del giovane eroe è stato lodato pubblicamente dal consigliere comunale di Warren, Jonathan Lafferty: "Questo giovane è entrato in azione quando il suo autista di scuolabus ha avuto un'emergenza medica, fermando l'autobus ed evitando quello che avrebbe potuto essere un incidente molto tragico. Siamo molto orgogliosi di te per le tue azioni eroiche".