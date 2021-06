Le rovina l'auto facendo manovra e le lascia due barrette di cioccolato come "risarcimento"

È capitato quasi a tutti nella vita, purtroppo: prima o poi torniamo al parcheggio dove ci aspetta l'auto, e la ritroviamo danneggiata, rigata o bollata per colpa di un guidatore sbadato che, facendo manovra, ha fatto rovinato la nostra macchina.

Nella migliore delle ipotesi, il guidatore "distratto" si accorge di aver danneggiato un'altra auto e lascia un biglietto con i suoi dati, offrendosi di provvedere al giusto risarcimento. Nella peggiore, invece, scappa via e basta.

Quello che è successo a questa donna - prontamente documentato su TikTok - è una via di mezzo, e ci sarebbe da ridere se non ci fosse da arrabbiarsi.

La protagonista di questa storia, che abita negli Stati Uniti, era andata a fare la spesa e, tornando all'auto, l'ha trovata danneggiata. C'era un bigliettino sul parabrezza, con sopra una scritta. Lei lo ha preso, sperando di trovare i dati del guidatore sbadato ma responsabile, e invece c'era scritto: "Scusa per i danni alla tua auto. Non posso permettermi di ripararli, ma ti lascio un po' di cioccolato". Con tanto di faccina sorridente. Sempre sul parabrezza, due barrette di cioccolato.

L'auto della nostra sfortunata protagonista non ha riportato pochi danni, e purtroppo - dice lei nel video - la sua assicurazione le ha detto che non c'è nulla che si possa fare dal momento che il responsabile si è dileguato. L'unica cosa rimasta da fare è, ironia della sorte, mangiare il cioccolato per consolarsi.