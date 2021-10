Auto tappezzata di post it

"La rivincita delle persone perbene". Così recita il post della pagina Facebook “Catania Merita di più”, con tanto di foto, dove si vede un'automobile totalmente ricoperta di post it. La storia arriva da Catania e quello che potrebbe sembrare uno scherzo o una goliardata, è in verità una forma di protesta pacifica messa in atto dai residenti di una zona centrale della città siciliana. Un modo per dire basta al parcheggio selvaggio. Un modo per redarguire chi si ostina ancora a lasciare la propria auto dove capita.

Ma perché proprio i foglietti colorati? Come riporta anche CataniaToday, gli autori del gesto hanno utilizzato un metodo pedagogico in voga in tutto il mondo, cioè quello di segnalare in modo eclatante l’errore, ma senza nessun tipo di violenza verbale o atteggiamento di aggressione, seppur, su alcuni di quei post it, c’erano anche disegnati alcuni genitali maschili riprodotti in modo stilizzato.