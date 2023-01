L'autobus per soli cani che ha conquistato Tik Tok

Stanno facendo il giro del mondo le foto ed i video del Mo Mountain Mutts, un servizio di trasporto ed intrattenimento per soli cani attivo in Alaska. Tutte le mattine Moo e Lee Thompson si presentano con il loro autobus bianco a Skagway, un paese di appena 24 chilometri, per portare i cani del posto affidatigli dai loro padroni a fare una passeggiata in un prato, per farli giocare in libertà.

"Non riesco a credere che sia un lavoro - dichiara la coppia -. A volte guardo nello specchietto retrovisore dell'autobus mentre guido. E vedo tutti i cani là dietro. Non posso credere che lo facciamo per vivere, ma è meraviglioso".

In Alaska nasce il Mo Mountain Mutts: un bus che trasporta solo cani

Tutto è partito da quando Moo ha iniziato a fare la dog sitter durante le pause pranzo del suo lavoro. Era talmente brava con i cani che le richieste sono aumentate e così ha deciso di coinvolgere anche il marito Lee. "Siamo tutti e due specializzati nella socializzazione di gruppo senza guinzaglio, insegniamo le buone maniere, facciamo interagire i cuccioli, e li portiamo fuori per le escursioni. Così abbiamo iniziato a lavorare insieme, creando il Mo Muntain Mutts!", spiega Moo alla CNN.

La coppia accudisce giornalmente fino a 40 cani. Le gite in autobus sono pensate per 12 cani alla volta, vengono fatti salire e poi legati con le cinture di sicurezza. Ogni cane sceglie il proprio posto autonomamente. Poi dopo qualche chilometro percorso a bassa velocità, i cani scendono e giocano in libertà in un prato. Viste le basse temperature invernali il pulmino rimane acceso, così i cani posso salire per scaldarsi un po? per poi tornare a giocare.

Il popolo dei social è letteralmente impazzito per i video del Mo Mountain Mutts: su TikTok hanno superato il milione di follower, e raggiunto quasi 29.000 mi piace. Moo e Lee postano video divertenti, come quello in cui Moo finge di essere un?assistente di volo distribuendo snack ai cani oppure quello in cui festeggiano il Capodanno con tanto di spumante e dolcetti per cani.