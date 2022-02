L'azienda che per San Valentino stampa il nome degli ex sui bidoni della spazzatura

Ci sono storie d'amore che finiscono male, ma talmente male che viene voglia di cestinarle. Certo, non è possibile, i ricordi rimangono per sempre, ma questa azienda inglese per San Valentino ha avuto un'idea davvero stramba: stampare il nome degli ex delle persone sui bidoni della spazzatura.

È l'iniziativa di una ditta che si occupa di gestione dei rifiuti, e che ha dato a 50mila persone l'opportunità gratuita di "vendicarsi" degli ex scrivendo il loro nome (solo quello di battesimom, per non rendere riconoscibile nessuno) sui cassonetti. Ecco dunque che quello che dovrebbe diventare il giorno più romantico dell'anno diventa il giorno della "ripicca" per decine di migliaia di persone.

La Business Waste mette a disposizione 50mila cassonetti per dare l'opportunità alle persone di "cestinare" i propri ex. I bidoni vengono poi piazzati in tutto il Regno Unito per la raccolta rifiuti degli esercizi commerciali, tra cui ristoranti, bar e uffici. A coloro che hanno aderito, la compagnia invia poi una fotografia e l'indirizzo del cassonetto con il nome dell'ex, in modo da avere la prova e da potersi eventualmente recare sul posto anche di perona.

Si può partecipare all'iniziativa a questo link.

Mark Hall, socio fondatore di Business Waste, ha detto al Daily Star: "Stiamo offrendo l'occasione di dare ai cassonetti il nome dei vostri ex in questo speciale giorno d'amore. Speriamo che 'cestinare' il nome del vostro ex possa servirvi a lasciare alle spalle le storie finite male una volta per tutte".