Il record della giovane bagnina: 5 persone salvate nel primo giorno di lavoro

Il primo giorno di lavoro difficilmente si dimentica e quello di Noemi Marangoni, bagnina diciannovenne, resterà nella memoria di molte persone. La ragazza, in servizio a Sabaudia (Latina), ha eseguito tre interventi nel giro di poco tempo e salvando cinque persone durante il suo primo giorno di lavoro.

Il primo salvataggio è stato quello di un ragazzo col kitesurf, poi è toccato a un uomo che non riusciva a tornare a riva. Noemi ha soccorso lui ma anche la moglie e un altro ragazzo che nel tentativo di aiutare il malcapitato si erano messi in pericolo. Infine è intervenuta per aiutare un altro ragazzo che si è trovato in difficoltà mentre faceva il bagno col fratello e un'amica. Anche in questo caso la diciannovenne si è tuffata e lo ha raggiunto, riportandolo a riva sano e salvo.

