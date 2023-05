Lascia l'iPad alla figlia di 10 anni che giocando le svuota il conto

Una notizia che è lo specchio di una minaccia che si fa sempre più palpabile. Nel Regno Unito una bambina affetta da autismo di appena 10 anni ha speso circa 2.500 sterile su Roblox, una piattaforma di gaming on-line, senza l'autorizzazione della madre. La madre avrebbe permesso alla bimba di utilizzare l'Ipad famigliare prima di rendersi conto dell'incidente. Roblox permette agli utenti di creare game originali, ma anche di abbellire gli avatar degli utenti con indumenti ed accessori: queste opzioni sono ovviamente a pagamento.

La donna ha riferito di aver visto centinaia di transazioni sul suo conto di home-banking, tanto da pensare che fosse stato violato, prima di accorgresi che la figlia le avesse effettuate. Si è quindi rivolta alla sua banca la "Tesco Bank" e ad Apple per ottenere il rimborso di quanto acquistato. Un tentativo non semplice in quanto entrambe consideravano come volontari gli acquisti della donna. Apple ha inoltre dichiarato che ci sono vari modi in cui l'account dell'Ipad poteva essere settato prima di accorgersi di un uso improprio da parte di un bambino. In particolare i genitori e i tutori sono chiamati a non rivelare le password o permettere l'identificazione facciale o digitale ai più piccoli e scegliere software che richiedono approvazioni a più fattori prima di procedere con un acquisto.

Alla fine della disavventura la donna è stata risarcita dalla banca che ha considerati cone ''non volontari'' gli acquisti effettuati dalla bambina. Una storia che dimostra, plasticamente, come sia sempre più difficile colmare il gap digitale che separa genitori e figli e come la sicurezza delle transazioni che effettuiamo on-line quotidianamente sia sempre più importante.