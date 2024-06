Bimba di 5 anni va a scuola da sola: "Mamma è a terra, non riesco a svegliarla"

Si è presentata a scuola da sola, vestita con un abito da principessa, una coroncina in testa e degli stivali di gomma, per chiedere aiuto alle maestre. Questa la storia di una bambina di 5 anni del Galles che è riuscita a salvare la vita alla madre in shock settico.

"La mamma è a terra, non riesco a svegliarla", ha detto la piccola alle insegnanti dopo esserle stata accanto per tutta la notte. Non appena fatto giorno decise di andare a chiedere aiuto nell’istituto elementare che si trovava a pochi passi da casa.

La donna di 35 anni aveva perso i sensi nella sua camera da letto. Poteva morire se la piccola non avesse dato l’allarme. Era stata sottoposta a un'operazione per una torsione all'intestino, non si sentiva bene, le si erano gonfiate gambe e viso ma il marito stava facendo il turno di notte al lavoro. Grazie alla prontezza della bimba, la storia che risale al mese di gennaio ha un lieto fine.

Le è stata accanto per tutta la notte

L’ultima cosa che la donna di 35 anni, un'operatrice di salute mentale, ricorda è la figlia che le saltella vicino con l’abito da principessa. Poi il malore e la lunga notte senza riprendere conoscenza. "Mia figlia ha passato tutta la notte con me, non sapeva cosa fare. La mattina del 19 gennaio con addosso il suo vestito da principessa, gli stivali di gomma e la sua coroncina ha aperto la porta d'ingresso ed è andata a scuola proprio davanti a casa nostra. È entrata nella sua aula e ha detto all'insegnante: 'La mamma è a terra e non riesco a svegliarla'", ha raccontato.

È stata soccorsa da due insegnanti, che si sono recati a casa della bambina. Hanno trovato la donna a terra e hanno chiamato subito un’ambulanza. La 35enne è stata portata in ospedale con l’elicottero, atterrato davanti alla scuola, mentre la piccola è tornata a scuola. Una volta arrivata nel nosocomio i medici hanno scoperto che la donna aveva un polmone che funzionava solo per il 15 per cento. Dopo due arresti cardiaci e due settimane di coma farmacologico si è ripresa e ha raccontato al mondo come la sua bambina le ha salvato la vita.