Mette la figlia nel passeggino fingendo che sia neonata e non paga biglietto a Disneyland

Andare a Disneyland Parigi è un'esperienza meravigliosa per ogni bambino, ma per i genitori un po' meno, visti i costi del biglietto del parco giochi che, per un minore di 12 anni, partono da 97 euro per un giorno. Così una mamma per fare felice sua bambina ha deciso di utilizzare un trucco. La donna ha messo sua figlia, ormai grande e di età scolastica, in un passeggino per bambini piccoli, coprendole tutto il corpo con una coperta e fingendo in questo modo che fosse una neonata.

Con grande nonchalance ha poi attraversato i controlli con una sua amica, ed entrambe hanno mostrato i propri biglietti agli addetti ai controlli, che non si sono accorti di nulla. Allontanatesi poi dall'ingresso le due hanno tolto la coperta e fatto scendere la bambina, che era anche vestita da principessa delle favole, e così l'hanno fatta entrare nel parco senza pagare. Il tutto è stato ripreso da un'altra visitatrice di Disneyland, che ha poi condiviso il video su TikTok, dove è stato visto da più di 6 milioni di persone. “Abbiamo pagato i nostri biglietti e assistito alla cosa più divertente che avessimo mai visto e quindi abbiamo deciso di condividerla in modo che anche voi possiate ridere”, ha scritto la ragazza sul social.