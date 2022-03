Dal bunker al palco internazionale: la bimba ucraina di "Frozen" commuove il mondo

Capelli biondi, occhi scuri e viso d?angelo. Amelia Anisovych ha sette anni, è una bimba di origine ucraina che troppo presto ha imparato cosa significhino le parole guerra e morte. Scegliendo, consapevolmente, di cercare il bello anche in questo periodo. Il suo video, mentre canta Let It Go, la colonna sonora del film disney Frozen in un rifugio antiaereo di Kiev è diventato virale e ha commosso tanti. La piccola cantava per tirare su il morale agli altri bambini costretti a nascondersi per salvarsi. Con quella performance non costruita è diventata un simbolo di speranza, tanto da riuscire ad esibirsi dal vivo su un palco in Polonia.

È lì che adesso abita, insieme ai suoi fratelli e alla nonna. Perché da quell?orrore sono riusciti a scappare, ma la piccola è consapevole che altri bimbi invece non hanno avuto questa fortuna. E allora ieri è voluta salire sul palco in Polonia nel corso del concerto di beneficenza denominato 'Insieme per l'Ucraina' svoltosi all'Atlas Arena di Lodz. Ha cantato, con emozione e fierezza, l?inno nazionale ucraino basato sulla poesia di Pavlo Chubynsky. Il titolo dell'inno è "L'Ucraina non è ancora morta". "Canto tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, esibirmi dal vivo è sempre stato il mio sogno", ha detto Amelia ai media locali.

Per lei essere sul palco è stata la realizzazione di un desiderio che aveva da tempo, per gli ucraini e le tante persone dei Paesi vicini che stanno in queste settimane assistendo il popolo ucraino la sua esibizione è stata un altro segnale di speranza. Dalle lacrime di chi la ascoltava in quel rifugio di Kiev, mentre sopra di loro si sentivano le bombe, alla commozione di chi l?ha ascoltata esibirsi dal vivo, al sicuro. Aveva cominciato a cantare in quel rifugio per distrarre gli altri piccoli rinchiusi nel bunker. La sua voce e il riferimento al cartone disney, così fatato e magico, stridevano con l?orrore che si sentiva e si viveva.

Lei, sette anni, così coraggiosa e con un sogno: quello di esibirsi su un grande palcoscenico. Un sogno che in parte ha realizzato salendo su un palco e cantando dinanzi a migliaia di persone. Insieme a lei alcuni dei più grandi nomi di cantanti ucraini e polacchi, a sostegno di un?iniziativa di pace e contro la guerra. Tra le star presenti anche Daria Zawialow, Igo, Dagadana, Jerry Heil e Marcin Wyrostek.