La bimba ha paura dell'ospedale, si trasferisce in camper e sono i medici ad andare da lei

Il camper posteggiato a poca distanza dall'ospedale e trasformato in una casa attrezzata per potere somministrare a una bambina le cure necessarie, non dalla famiglia ma dallo stesso personale ospedaliero che raggiunge la piccola e le evita il trauma del ricovero. È quanto si sono inventati i medici dell'ospedale Gaslini di Genova con i familiari di una bambina in cura presso il nosocomio e originaria del Piemonte.

La piccola paziente vive a Novara ma ha una malattia per la quale deve sottoporsi a una terapia per 15 giorni consecutivi. Lei però di andare in ospedale proprio non vuole saperne. Da qui l'idea di una terapia domiciliare, in senso più ampio. Il camper della famiglia è stato posteggiato in un’area vicina all'istituto pediatrico e ogni giorno infermieri e medici dell’assistenza domiciliare si spostano dal reparto e lo raggiungono.

A raccontare la storia è lo stesso ospedale con un post su Facebook. "In questi giorni - spiegano dal nosocomio - un'infermiera dell'assistenza domiciliare ha prestato soccorso a una bambina in cura presso l'unità operativa di Oncologia dell'ospedale all'interno di un camper a Genova".

In questa fase della malattia la piccola, precisano i medici, ha necessità di una terapia antifungina (della durata di poco più di un'ora) per via endovenosa per quindici giorni consecutivi. Due le strade "tradizionali". La prima era il ricovero in reparto, "mal accettato dalla paziente e sproporzionato in termini di rapporto costi-beneficio"; la seconda affrontare più di quattro ore di viaggio per raggiungere Genova e tornare a casa.

"Sapendo che la famiglia aveva a disposizione un camper, da considerare a tutti gli effetti come una casa, abbiamo proposto ai genitori della piccola di somministrare la terapia, così come l'esecuzione degli esami ematici e la visita medica, al suo interno - spiega Sandro Dallorso, responsabile dell'Unità di assistenza domiciliare dell'Istituto -. E così stiamo facendo, sempre ricordando il motto del nostro servizio: a casa è meglio".

