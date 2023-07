Fiocco rosa sul treno: Anna nasce grazie a una videochiamata

Il vagone di un treno è diventato una sala parto. Non un film, ma la realtà. Una donna ha dato alla luce la sua bambina, Anna, mentre era su un Frecciabianca in viaggio da Roma a Torino. Il convoglio ha dovuto fare una fermata d'emergenza ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Ad aiutare la donna un'altra passeggera, che lavora come operatrice sanitaria in ospedale e che ha telefonato a un'amica ostetrica ricevendo le istruzioni in videochiamata.

Quanto accaduto può essere definito senza ombra di dubbio una storia a lieto fine. La donna, già avanti con la gravidanza, era diretta a Torino. Superata la stazione di Genova ha capito che la sua bimba aveva fretta di vedere il mondo. Avvisato il capotreno, il convoglio ha fatto una fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia ed è iniziata la ricerca di un medico. Da lì a poco si è presentata un'altra passeggera: Isabella Carnero, operatrice sanitaria dell'ospedale di Pisa in viaggio per andare a trovare la mamma. La donna ha telefonato a una collega ostetrica Daniela Sanfilippo: "Ciao, sono su un treno e c’è una donna in travaglio. Mi aiuti a farla partorire?".

L'ostetrica al telefono ha coordinato le operazioni. Tutti mobilitati per la mamma e la sua bimba, anche la capotreno Loredana Ferreri e il caposervizio Andrea Luschi. Un'altra passeggera, un'anziana di 86 anni, ha aiutato come poteva: ha aperto la sua valigia e ha consegnato degli asciugamani puliti che aveva con sé.

"La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto alla chiamata, è stata a uno scherzo – racconta l’ostetrica Daniela Sanfilippo a FSNews.it – poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore". La bambina è nata dopo 40 minuti di travaglio. Ora è, insieme alla mamma, all'ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

"Una giornata di lavoro particolare, come mai mi era accaduto – afferma la capotreno Loredana Ferreri –. Mi fa piacere aver contribuito a questo bel momento. Lavoro in Trenitalia dal ’95, questo è stato il giorno più adrenalinico e bello della mia carriera professionale".

