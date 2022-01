La nuova vita della bimba paralizzata grazie al suo cane guida: "Ha imparato a fare tutto"

Memphis Rose Hamman è una bambina di otto anni ed è rimasta paralizzata in seguito a un incidente stradale nel giugno 2020. Ha passato due mesi e mezzo in ospedale, dove ha incontrato per la prima volta Juliet, un magnifico golden retriever che ora, dopo diciotto mesi di addestramento, è diventato il suo cane guida. Tra i due era nato subito l'amore e ora che l'animale si è trasferito a casa sua, Memphis Rose è al settimo cielo.

La storia commovente arriva dagli Stati Uniti. È stata Lori Griffith, fondatrice dell'associazione no profit "Chasin a dream foundation" a far conoscere Memphis Rose e Juliet. Da allora il cane ha lavorato intensamente con un addestratore per apprendere le abilità necessarie per migliorare la vita della bambina. Ora che l'animale ne ha imparato parecchie, può prendersi cura della piccola 24 ore su 24, mentre prima lo faceva attraverso visite programmate circa tre volte al mese. "Juliet ha imparato come aprire le porte, portare oggetti di Memphis, andare a chiamare sua madre in caso di necessità", ha spiegato l'addestratore, che continuerà comunque a fare addestramento a Juliet due volte al mese.

L'addestramento di Juliet è stata finanziato da un'organizzazione no profit del sud della Florida che aiuta le persone disabili a condurre una vita sana e indipendente. "I cani guida sono fantastici perché danno amore incondizionato", ha detto Danielle Ford, cofondatrice dell'organizzazione. La piccola Memphis Rose lo sa bene.