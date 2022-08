La bambina rapita 9 anni fa è riuscita a tornare a casa dai suoi genitori

Quella di Pooja Gaud è una storia terribile, ma a lieto fine. La giovane è stata rapita in India 9 anni fa, quando era una bambina di 7 anni, e oggi ne ha 16: è stata ritrovata ed è tornata dai suoi genitori. "Avevo rinunciato alla speranza di trovare mia figlia. Ora sono al settimo cielo per la felicità", ha detto sua madre. La ragazza era scomparsa il 22 gennaio 2013 davanti alla sua scuola a Mumbai. Con la scusa di offrirle un gelato, una coppia l'aveva rapita: si tratta di Harry D'Souza e sua moglie Soni. Dietro il loro gesto criminale c'era la voglia di avere un figlio, secondo la ricostruzione della polizia.

Le autorità di Mumbai hanno arrestato i due, dopo che la ragazza è riuscita a fuggire in maniera rocambolesca: è stata ritrovata lo scorso 4 agosto. Dopo la fuga con la bambina, i rapitori si erano diretti nella regione del Goa e poi nel Karnataka, nel sud dell'India. Minacciata ripetutamente e soggetta a numerosi abusi e violenze, la bimba era stata ridotta al silenzio e costretta a lavorare in casa per la coppia. I due, qualche tempo dopo, avevano avuto un figlio ed erano tornati a Mumbai, non lontano dalla zona in cui abitava la bambina con la sua famiglia di origine.

Dopo anni in semi-isolamento, la giovane, ormai sedicenne, è riuscita a impossessarsi di uno dei cellulari della coppia e ha visto su internet i numeri da contattare legati alle ricerche sul suo rapimento. Dopo mesi di attesa e terrore, la giovane ha trovato il coraggio per reagire ed è riuscita a contattare una collaboratrice domestica con cui aveva lavorato in passato. Con il suo aiuto ha organizzato la fuga. Una volta arrivata a casa, ha raccontato la vicenda alla famiglia: da lì è scattata la denuncia per la coppia di rapitori, ora arrestati.