Il bimbo è autistico, il prete lo esclude dalla prima comunione:" Disturba"

Niente prima comunione con i compagni di scuola, ma una cerimonia a parte. Da solo. Questo quello che è capitato a un bambino autistico di Silvi (Teramo) che è stato escluso, solo poche ore prima dell'evento, dal sacerdote. Il prelato ha ritenuto quel bambino troppo "problematico" e non ha sentito ragioni. Mamma, papà e bimbo sono stati accolti da un altro sacerdote. Questo però non spegne la polemica. La loro è stata certamente una cerimonia sentita, ma inevitabilmente solitaria.

A raccontare la vicenda alla stampa sono stati gli stessi genitori del bambino. La comunione era in programma nella chiesa dell’Assunta per ieri, domenica 14 maggio. Venerdì padre Antonio organizza le prove con tutti i bimbi: quaranta. "Mio figlio, forse per stanchezza, non è stato fermo al suo posto - racconta mamma Monia - il parroco mi ha detto che così non andava bene e che era meglio fare una cerimonia separata". In particolare è caduto un cero e c’è stato un po’ di scompiglio. "Mio figlio è inciampato, non voleva far cadere il cero - spiega il papà, che ricorda di avere fatto presente nei mesi scorsi le difficoltà del figlio - lui è dolcissimo e ha un buon rapporto con la sua classe tanto che tutti lo proteggono e gli vogliono bene, non è un bambino violento".

Il parroco, temendo che venisse rovinata la cerimonia, ha deciso quel bambino non avrebbe potuto fare la Comunione con gli altri e ha proposto di tenerlo da solo, nel retro della chiesa. "Mi sono opposto e sono andato in un’altra parrocchia", spiega il papà.

E un'altra parrocchia, quella guidata dal parroco argentino don Gaston Mugnoz Meritello, li ha accolti e in poche ore ha organizzano la celebrazione. "Abbiamo preparato gli addobbi, i canti, il corteo - dice don Gaston - È stato molto emozionante, una grande festa. Ci siamo commossi nel vederlo entrare in chiesa vestito di bianco. È un bambino che dona un affetto immenso". Ai genitori durante l’omelia ha detto: "Avete tante difficoltà, è vero, ma con questi abbracci che dà, vostro figlio vi fa vedere il Cielo".

"Noi diamo l’Eucarestia a tutti, spesso abbiamo avuto bambini con difficoltà e non ci sono stati problemi - le parole del sacerdote che di fatto ha chiuso le porte - ma, in questo caso, durante le prove il bambino è andato in mezzo agli altri, disturbava, la mamma non è riuscita a tenerlo, è andato verso l’altare e ha buttato a terra le candele, urlava. Ho detto che così si rischiava di rovinare la celebrazione di 40 ragazzi. E bisogna anche capire se il bambino ha la volontà di ricevere la Comunione. Ho poi proposto al papà di mettersi nella cappella distante 10 metri, sarei andato io così il bambino non avrebbe disturbato, oppure un altro giorno, da soli, come faceva più comodo alla famiglia, ma il papà non ha voluto". "È stato felice anche così, ma ciò che è successo resta grave", replica il papà.