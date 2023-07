Il bambino che riconosce il carabiniere che ha arrestato il papà e lo abbraccia

Un episodio commovente ha visto coinvolti un bambino di 5 anni e il carabiniere che ha arrestato il suo papà alcuni mesi fa, a Caivano, comune della città metropolitana di Napoli. È successo nella chiesa di San Paolo apostolo, dove don Maurizio Patriciello - il prete in prima linea contro camorra e inquinamento della terra dei fuochi - ha organizzato uno dei tanti incontri per promuovere la cultura della legalità. Tra le figure coinvolte all'evento, per raccontare la sua esperienza sul territorio, c'è anche il capitano Antonio Maria Cavallo, comandante della compagnia carabinieri di Caivano.

Il bambino, presente insieme a tanti altri coetanei, ha riconosciuto il volto del carabiniere, si è avvicinato e gli ha tirato la giacca. Gli ha chiesto di chinarsi e all'orecchio gli ha sussurrato: "Mi ricordo di te! Sei venuto di notte e hai portato via papà". E ha continuato chiedendo "posso stare con te?", e poi si è stretto al suo collo, abbracciandolo forte. "Avevi la giacca nera, come quella che porti adesso. Sei stato bravo!", ha aggiunto il piccolo.

Un piccolo gesto di umanità e speranza. "L'abbraccio di questo bambino ha toccato il cuore di tutti i presenti e rafforzato la convinzione che non basta applicare solo la legge: sono il dialogo e la connessione umana i pilastri portanti di una società più inclusiva e solidale", fanno sapere in una nota i carabinieri.

