La mamma si addormenta, il figlio di 5 anni esce e cammina fino al supermercato

La mamma si addormenta e il figlio decide di uscire. Nulla di strano se non fosse che il figlio ha 5 anni. È successo a Pisa, dove un bimbo è stato "avvistato" tutto solo in un supermercato ed è scattato l'allarme.

Come si legge su PisaToday, il direttore del negozio venerdì pomeriggio alla vista del bambino ha chiamato la polizia. Il piccolo era spaesato, ma in buone condizioni di salute. Gli agenti sono riusciti rapidamente a rintracciare l'indirizzo della madre, che abita a poca distanza. La donna ha spiegato che il bimbo si era allontanato dall'abitazione mentre lei si era addormentata. Appena si è resa conto che il figlioletto non c'era più in casa, si era subito attivata insieme al marito per cercarlo. Il bimbo è stato riaffidato ai genitori.