Marco ha 10 anni e una malattia rara, la Lamborghini della polizia lo scorta a scuola

Marco ha dieci anni e una malattia genetica rara che non gli permette di camminare autonomamente. Vive a Villafranca Padovana e presto sarà sottoposto a un delicato intervento all'ospedale Gaslini di Genova. La polizia ha realizzato il suo sogno e lo ha scortato con la Lamborghini in dotazione al Corpo fino alla scuola elementare Don Bosco a Mestrino. Ad accoglierlo c'erano i compagni di classe e le maestre per condividere con lui l'ultimo giorno di scuola prima della partenza.

Con questo gesto la polizia ha accolto la richiesta dei genitori di Marco, da sempre affascinato dalla divisa e con una grande passione per le moto e le auto veloci.