Baratto: parte con una forcina per capelli e arriva a prendersi casa

Potere dello scambio: la tiktoker Demi Skipper ha dimostrato sui social come, partendo da una forcina per capelli, con il baratto, passaggio dopo passaggio, è riuscita a prendersi addirittura una casa in Tennessee.

Una storia che potrà sicuramente raccontare ai nipoti: la ragazza ha iniziato a scambiare una forcina per capelli con altri oggetti, sempre più di valore, fino ad arrivare al punto di ottenere una casa, raccontando tutto in una serie di video su TikTok e raggiungendo milioni di persone che hanno seguito la vicenda con interesse.

Giusto per riassumere i passaggi principali, dalla forcina la ragazza è passata ad avere un paio di orecchini, poi un set di bicchieri e così via: un frullatore, un hard disk esterno, scarpe, telefonini, skateboard, cyclette, auto, trattori, roulotte e infine una casa vera e propria. Tutto ottenuto grazie al baratto.

Quando la ragazza ha visto la casa per la prima volta, non è riuscita a trattenere la commozione: "Non posso crederci".

Come spiega il Guardian, la ragazza ha avviato il suo progetto "Trade Me Project" nel 2020 e dopo un anno di fatiche e di scambi è riuscita a realizzare il suo sogno ispirandosi a Kyle MacDonald che nel 2006, partendo da una graffetta, aveva ottenuto una casa.

Demi, che ha 29 anni, è riuscita a ottenere una casa dopo poco più di un anno e 28 scambi: "C'erano molte persone negative - spiega sempre al Guardian - che dicevano che non ce l'avrei fatta. Era da cinque anni che pensavo di farlo, e ora mi sembra incredibile pensare che ho iniziato tutto con una forcina".

I suoi follower hanno seguito e commentato tutti i suoi scambi, a volte anche criticandoli duramente, come quella volta che la ragazza aveva ottenuto una 'celebrity card' nella catena di fast food messicani Chipotle che garantiva cibo illimitato per un anno e una cena catering per 50 persone, un buono dal valore di 20mila dollari. Molti, a quel punto, le hanno rimproverato di aver ottenuto un bene che non sarebbe più riuscita a scambiare con altri oggetti di valore, ma non è andata così. Demi ha iniziato a cercare infatti tutte le celebrità fan della catena di fast food: un paio di giocatori di football erano tentati, ma poi non si sono rivelati abbastanza interessati. Dopo mesi di ricerche, Demi ha ricevuto una mail da una donna chiamata Alyssa, proprietaria di una catena di fiorai in Canada, e che le ha proposto di scambiare il buono con una batteria domestica e pannelli solari della Tesla, per un valore stimato di 40mila dollari.

Dopo una serie di difficoltà, è arrivata la sfida più dura: a chi rifilare una batteria domestica e i pannelli solari? E in cambio di cosa? Demi, dopo un po' di ricerche, è stata contattata da una donna che sembrava mostrare interesse e che le ha detto di essere esperta nello scambio di case: attualmente ne aveva circa 15 a disposizione, in più aveva seguito il viaggio di Demi dall'inizio e stava aspettando per uno scambio per lei vantagggioso. E dunque le offriva una casa in Tennessee, con due piccole camere da letto, una cucina, un soggiorno, un bagno e un ampio giardino. Adesso Demi e suo marito vogliono lasciare la loro casa in affitto a San Francisco per trasferirsi in Tennessee e rinnovare la loro nuova casa: tra i progetti? Recuperare la forcina usata all'inizio e inquadrarla.