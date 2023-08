La barca affonda al largo, surfisti salvati dopo 36 ore in mare sulle loro tavole

La loro barca era affondata al largo a causa di una tempesta improvvisa in Indonesia e così sono rimasti quasi due giorni in acqua prima di essere finalmente salvati. Quattro surfisti australiani sono stati portati a riva dopo aver remato per almeno 36 ore. In un video si sentono grida di sollievo ed esultanza mentre una barca si avvicina a Steph Weisse, Jordan Short, Will Teagle e un indonesiano di cui non è stato rivelato il nome, mentre galleggiano in mare al largo della provincia di Aceh, sulla punta nord-occidentale di Sumatra. I quattro erano alla deriva su tavole da surf da domenica e si trovavano a 25 miglia nautiche dal punto in cui la loro barca, che li stava portando alle remote isole Banyak, è naufragata a causa di una tempesta.

This is the moment rescuers found the four Australian surfers, clinging to their surfboards off the coast of Aceh. They were discovered almost two days after disappearing by Australian man Grant Richardson, who spent the night sailing to find them: https://t.co/w7pkq2rNSd pic.twitter.com/emHkRdmw0V — The Australian (@australian) August 15, 2023

Un quarto australiano, Elliot Foote, che si era allontanato dal gruppo e stava remando verso un'isola con la sua tavola, è stato ritrovato tre ore dopo. Un altro indonesiano, che faceva parte dell'equipaggio della barca noleggiata, è purtroppo ancora disperso. I funzionari indonesiani hanno iniziato le ricerche poche ore dopo la loro scomparsa, ma è stato uno skipper australiano di un catamarano privato a ritrovarli. Aveva tracciato la loro probabile rotta utilizzando carte del vento e dati sulle correnti. Il video, condiviso da The Australian, mostra Weisse, 31 anni, Teagle, 29 anni, e Short, 28 anni, esausti e stesi sulle loro tavole in mezzo all'oceano, mentre urla e applausi scoppiano dall'imbarcazione di salvataggio.

Peter Foote, padre di Elliot, ha confermato che gli amici stanno "bene" e le famiglie sono "entusiaste". "Erano in giro con le tavole da surf", ha raccontato l'uomo al giornale. "Steph è piuttosto scossa, hanno passato molto tempo là fuori. Sono stati in acqua a lungo, non so come staranno di salute". Ha aggiunto che il gruppo era molto unito e si sarebbe preso cura l'uno dell'altro durante questi momenti difficili. "È una fortuna assurda. È una sfortuna trovarsi in quella posizione. Rideranno e si sentiranno felicissimi", ha concluso.

