La disabilità non esiste. Le barriere sì. Non parlo di muri, scale o spazi pubblici inaccessibili. Le barriere prima di essere architettoniche sono culturali. Perché negare un rinnovo di contratto d’affitto ad una ragazza non vedente, che vive con il suo cane guida, solo perché non si accettano animali, è sì una barriera.

Quello accaduto a Camilla, ragazza 31enne che vive a Bologna, è scenario di chi si barrica nel problema (ovvero la “diversità” a loro dire) prima della soluzione. “I tassisti che rifiutano di prendere a bordo della propria vettura le carrozzine delle persone con disabilità non sono casi isolati.” Sostiene l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Sono le barriere che si alzano, nel mondo del lavoro, nella scuola, nella vita di tutti i giorni.

I numeri della disabilità in Italia

Le persone che a causa di problemi di salute, soffrono di gravi limitazioni che non permettono loro di svolgere attività abituali, sono oltre 3 milioni Un disabile su 3 vive solo. Non va meglio per quanto riguarda la mobilità. Solo il 14% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani.

Le barriere culturali possiamo immaginarle al vertice di una piramide, spiega la dottoressa Giovanna Are in una sua relazione, seguite dalle barriere sociali - spesso causa ed effetto delle prime - e alla base di barriere psicologiche. Una piramide che porta con sé i concetti di pregiudizio, luogo comune, stereotipo.“Barricate ideologiche che si abbattono spietatatmente - continua la dottoressa Are - sullo sviluppo della ricerca e dei risultati della scienza”.

Come fare per cercare di abbattere queste barricate?

Di certo informazione, educazione e relazione. Ma non basta. Una chiave la possiamo “rubare” da chi si sta formando per prendersi cura dei ragazzi disabili in una scuola senza barriere. C’è chi afferma che è da compiere un percorso, attraverso un lavoro costante e profondo su sé stessi, per percepire una sedia a rotelle o un cane guida non come un simbolo stesso dell’impedimento, ma della liberazione.