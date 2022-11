Discute la tesi con le doglie poi va in ospedale e partorisce

Nello stesso giorno Benedetta Santoro è diventata dottoressa e mamma. La storia della 24enne di Pieve Santo Stefano, cittadina in provincia di Arezzo, è davvero particolare. Martedì 15 novembre la studentessa si è recata all’Università di Perugia per discutere la tesi di laurea, accompagnata dal compagno Davide Ceccherini. Una volta lì sono iniziate le contrazioni. Grazie ad una pronta modifica della scaletta ad opera della commissione di laurea che capita la situazione ha dato la precedenza alla quasi mamma, Benedetta ha potuto discutere la tesi in Servizi Sociali. Subito dopo la proclamazione a dottoressa, Benedetta è stata accompagnata in auto all'ospedale di Città di Castello dove, poco dopo, ha dato alla luce una bellissima bambina, Vittoria.

"La mia cognata è differente, sei una forza della natura e hai dato alla luce una meraviglia", così la cognata su Facebook.