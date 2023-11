Che fine ha fatto la bidella pendolare

Attraversava mezza Italia ogni giorno per andare a lavoro, spostandosi da Napoli a Milano e viceversa a causa del caro-affitti. La storia di Giuseppina Giuliano, meglio conosciuta come la bidella pendolare, aveva fatto molto discutere perché per alcuni era praticamente impossibile sostenere anche economicamente una situazione del genere. Eppure lei aveva dichiarato che a conti fatti in un mese spendeva meno di biglietti del treno che per un affitto a Milano. "La vita a Milano è troppo costosa. Preferisco spendere 400 euro al mese di treno: molto meno di una stanza da condividere con altre persone".

Lo scorso anno scolastico aveva lavorato come bidella al liceo Boccioni di Milano, percorreva in treno 1.600 chilometri al giorno, quest’anno è stata più fortunata: ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in un istituto della provincia di Napoli fino al 30 ottobre 2024. "Lavora presso Istituto Superiore F. Morano" di Caivano si legge sul suo profilo Facebook. Giuseppina ha dichiarato sui social di essere finalmente "felicissima" per il suo nuovo lavoro.

