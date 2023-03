L'errore nel biglietto della lotteria ha fatto perdere a una coppia 204 milioni di euro

I festeggiamenti per il colpo milionario alla lotteria sono durati poco. Rachel Kennedy e Liam McCrohan, due giovani fidanzati inglesi, hanno subito una doccia fredda quando hanno scoperto di aver perso 182 milioni di sterline (oltre 204 milioni di euro) ottenuti grazie al jackpot della lotteria dell'EuroMillions. Il motivo? Un problema tecnico del biglietto.

Rachel Kennedy, 19 anni, e Liam McCrohan, 21 anni, dell'Hertfordshire, hanno tentato la sorte per cinque settimane consecutive, fin quando non sono stati sorteggiati i numeri vincenti. Sullo smartphone della ragazza, è arrivata la notifica "Winning Match" dall'app della National Lottery per comunicare la vincita.

Presa dall'entusiasmo la 19enne si è fatta raggiungere nella stanza dal fidanzato e dalla madre per comunicare la lieta notizia e condividere la gioia della vincita milionaria. La ragazza ha poi chiamato per controllare i numeri ma la gioia si è rapidamente trasformata in delusione, quando ha scoperto che il pagamento del biglietto della lotteria non era stato effettuato perché non c'erano abbastanza soldi sul conto corrente personale.

La 19enne al Mirror: "Sull'app sembrava davvero che avessimo vinto perché appariva in arancione e diceva "partita vincente". Quando l'hai guardato e c'erano i suoi soliti numeri, sembrava proprio che avesse vinto e mi sono lasciato trasportare". L'entusiasmo però ha avuto breve durata.