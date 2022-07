Il padre promette alla figlia disabile di salire sulla Torre di Pisa: userà uno zaino da trekking

Una bambina di otto anni disabile e costretta sulla seria a rotelle avvererà il suo sogno di salire sulla Torre di Pisa, visitando il campanile più famoso del mondo. E' la storia Margherita Maria Caselli, pisana, che grazie alla volontà del padre Junio Cristiano e di tanti volontari, a settembre coronerà il suo sogno.

"Me lo ha chiesto il 10 aprile scorso, giorno del suo compleanno - ricorda il padre - e allora le ho promesso che mi sarei allenato e l'avrei portata in braccio fino all'ultimo dei 297 gradini della Torre. Poi si è messa in moto una catena di solidarietà". L'Opera della Primaziale pisana, contattata dai genitori della bambina, si è messa a disposizione: "Mi hanno suggerito, dice il padre, di utilizzare uno zaino da trekking. Talvolta le soluzioni sono semplici, basta la volontà. E così anche una barriera architettonica sproporzionata si può superare con preparazione, costanza, impegno, studio, allenamento e insieme ad altre persone che ti possono aiutare. La collaborazione fa scomparire gli ostacoli. E' un messaggio universale per tutte le fragilità".

A settembre Margherita salirà sulla Torre e a seguire l'evento ci saranno anche i rappresentanti del Cus Pisa, il centro sportivo universitario: "Mia figlia è la prima bambina con disabilità motoria che frequenta i campi solari del Centro universitario sportivo e ora può perfino coronare un sogno chele sembrava impossibile. Invitiamo il sindaco Michele Conti e l'assessore alla Disabilità Sandra Munno perché ogni conquista di Margherita sia di tutti".