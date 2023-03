La piccola Marta dal cuore grande: dona i capelli ai malati di cancro

Non tagliava i suoi lunghi capelli da tre anni ma per una buona causa da deciso di farlo. Marta ha scelto di aiutare l'associazione "Un angelo per capello", che dona parrucche a pazienti oncologici che non possono permettersele per problemi economici. La particolarità di questo grandissimo gesto d'amore verso il prossimo, verso chi lotta tutti i giorni contro un male potente, il cancro, sta nel fatto che questa volta la donazione non è arrivata da una persona adulta, ma da una bambina di appena 6 anni, la piccola Marta.

"Ci sono persone che hanno bisogno dei miei capelli per far tornare il sorriso", ha dichiarato la bambina dimostrando di avere un cuore grande, grande, tanto quanto quello di Sidny (7 anni), Nicole (8 anni), Greta (11 anni) e di tante altre bimbe che hanno voluto offrire il loro gigantesco contributo a chi soffre.