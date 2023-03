Bimba di tre anni spara e uccide la sorellina di quattro

Nuova tragedia legata alle armi da fuoco in Usa. Infatti, in Texas una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola. Le due bimbe erano state lasciate sole nella loro camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. Ognuno di loro era sicuro che uno di loro stesse sorvegliando le due bimbe che giocavano insieme. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l'arma carica e incustodita in un luogo non sicuro.

La violenza armata e gli incidenti dovuti alle armi da fuoco negli ultimi anni sono diventati la principale causa di morte per i bambini negli Stati Uniti, superando incidenti automobilistici, lesioni per altri motivi e malattie congenite. L'organizzazione senza scopo di lucro per la ricerca e la politica Everytown for Gun Safety stima che 19.000 bambini e adolescenti vengano uccisi o feriti ogni anno.