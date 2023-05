Bimbo cade nel fiume: salvato con il guinzaglio del cane

Poteva finire in tragedia invece grazie ai riflessi pronti di una donna un bambino di 10 anni è potuto tornare sano e salvo a casa. Il piccolo era in biciletta con il fratello quando è caduto nel fiume Esino (in provincia di Ancona). Avrebbe perso l’equilibrio a causa di uno smottamento del terreno. Una donna, che si trovava lì vicino mentre stava portando a passeggio il cane, attirata dalle urla è intervenuta prontamente riuscendo a salvargli la vita. Ha riportato a riva il bambino con il guinzaglio del cane. Lo ha sganciato e lo ha lanciato in acqua, consentendo al piccolo di aggrapparsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e subito dopo la mamma dei due fratellini che li ha riportati a casa.

Continua a leggere su Today.it