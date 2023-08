Sta bene il bimbo inglese di 6 mesi operato al cuore a Genova: per Londra era inoperabile

Operato con successo all'ospedale Gaslini di Genova un bimbo inglese di soli 6 mesi che era nato con una grave cardiopatia congenita. La famiglia del piccolo si era rivolta alla struttura italiana dopo essersi sentita dire in patria che il figlio non era operabile. Per questo era stato messo in lista d'attesa per un trapianto di cuore.

L’intervento effettuato dal cardiochirurgo italiano Guido Michelon il 7 luglio scorso è andato a buon fine. "Sono stati eseguiti due interventi combinati in un'unica procedura ad alta complessità che ho appreso durante il training negli Usa con il professor Norwood, il luminare che l’ha ideata e realizzata per la prima volta", ha spiegato Michielon come si legge su Il Secolo XIX.