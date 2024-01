Bimbo nato sordo recupera l'udito a 11 anni

Non si tratta di un miracolo ma di scienza. Un bambino nato sordo ha recuperato l'udito a 11 anni grazie ai progressi fatti nel campo della medicina. Cresciuto in Marocco si è sempre dovuto esprimere con una lingua dei segni di sua invenzione. Poi la sua famiglia si è trasferita in Spagna. Durante una visita uno specialista ha detto ai familiari che il bambino poteva qualificarsi per un test clinico con la terapia genica che modifica il materiale genetico (Dna) all'interno delle cellule al fine di curare alcune patologie. E così lo scorso ottobre il ragazzino è stato sottoposto al trattamento al Children Hospital di Philadelphia. Grazie alla terapia genica il bambino ha recuperato l’udito. "Non c'è un suono che non mi piace", ha detto al New York Times. È la prima persona a ottenere la terapia genica per sordità congenita.