Bimbo di 5 anni si perde nella savana: trovato vivo dopo 6 giorni

"La sera del 29 novembre abbiamo ricevuto una telefonata dal capo di Asa, una comunità 52 chilometri a est del confine settentrionale del parco dello Tsavo Est. Ha riferito che un bambino di quattro anni era scomparso durante una tempesta il giorno prima, mentre era fuori a pascolare il bestiame con i suoi fratelli". Comincia così il racconto di un miracoloso salvataggio avvenuto in Kenya ad opera della Sheldrick Wildlife Trust, associazione che si occupa della salvaguardia degli animali del parco.

"Era un ambiente spietato per chiunque fosse solo, figuriamoci per un bambino così piccolo" raccontano nel blog dell'associazione che descrive come a causa delle forti piogge nella zona quantomeno ci fosse acqua. Piogge che tuttavia cancellavano ogni traccia rendendo vana l'impresa da parte della squadra di ricerche che a terra sopravviveva nella savana mangiando solo latte mescolato con acqua.

Invece quando la speranza stava per scemare definitivamente un pilota dell'associazione ha avuto successo. "La sera del 3 dicembre, cinque notti dopo la scomparsa del ragazzo, ho ricevuto un'altra telefonata dal capo. Mi disse che la squadra di terra aveva riscoperto le tracce del ragazzo, a ben 15 chilometri dal suo villaggio. Ero scioccato dal fatto che il ragazzo fosse ancora vivo, figuriamoci camminare. Dopo quasi una settimana di forti piogge, senza cibo e predatori che vagano per la zona".

"Da sopra la mia ala sinistra ho visto una minuscola figura sotto di me, circondata da una massa di arbusti e alberi. Non potevo credere ai miei occhi, ma eccolo lì: un ragazzino circondato da un'infinita natura selvaggia. Ero scioccato dal fatto che fosse ancora vivo e camminasse".

Tuttavia il pilota non poteva mettersi in contatto con la squadra a terra e ha iniziato a girare in cerchio per mezz'ora con la speranza che potessero vederlo. E così è stato. "Si sono resi conto che avevo trovato qualcosa e hanno iniziato a correre. Dopo averlo raggiunto, lo hanno sollevato sopra le loro spalle e hanno iniziato ad applaudire e cantare".

Il bambino si chiama Ayub ed è stato trovato e salvato a 18 chilometri dal suo villaggio.

