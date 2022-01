"Ho male a un orecchio": i medici gli trovano una blatta dentro

Le otiti sono disturbi molto comuni e assolutamente non gravi, basta farsi visitare in tempo da un medico specializzato. Probabilmente il protagonista di questa notizia non pensava di avere null'altro quando è andato dall'otorino lamentando male a un orecchio, ma lo specialista ha scoperto ben altro. Dentro il condotto uditivo del paziente, infatti, aveva trovato rifugio una blatta.

L'insetto probabilmente si è infilato nell'orecchio di notte, cercando un riparo caldo e asciutto, rimanendovi però incastrato. L'incidente si è verificato a Huizhou, Cina - racconta il Mirror - dove un giovane uomo, avvertendo un acuto dolore all'orecchio da giorni, ha deciso di andare a farsi visitare in ospedale: "Ho male all'orecchio - avrebbe detto - e sono sicuro che ci sia finito qualcosa dentro". Probabilmente l'uomo non aveva solo male, ma sentiva anche qualcosa muoversi. Il medico di turno, con una sonda, è riuscito a trovare e a filmare l'insetto che, muovendosi, provocava dolore all'uomo.

La rimozione è stata un'operazione delicata: infatti, se per sbaglio la blatta fosse stata spinta ulteriormente dentro all'orecchio, avrebbe potuto provocare danni al timpano. Ma non è stato facile, perché ovviamente l'insetto, appena si cercava di prenderlo, si muoveva. I medici hanno risolto anestetizzando la blatta e rimuovendola dall'orecchio.