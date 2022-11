Lo strano "blob bianco" trovato sulla spiaggia in Cornovaglia

Cos'è questa stranissima sostanza bianca e "melmosa" trovata su una spiaggia in Cornovaglia? Le fotografie, postate su Facebook da una cittadina che l'ha trovata per caso mentre andava a passeggio con il cane nei pressi della spiaggia di Marazion, vicino a Penzance, sono diventate presto virali e scienziati ed esperti hanno cercato per giorni di dare una spiegazione.

Apparentemente, secondo Helen Marlow, la donna che ha compiuto il ritrovamento, potrebbe essere la placenta di una balena: ma di certo non si è ancora riusciti a trovare una spiegazione sull'identificazione di questa massa bianca ricoperta di alghe. All'inizio è stata scambiata persino per un animale ma era immobile non emetteva odori particolari: "Ho trovato questa sorta di 'blob - ha raccontato alla stampa - intorno a mezzogiorno, quando la marea si è ritirata. Non avevo idea di cosa fosse, sembrava quasi un animale. Il mio cane è impazzito". La donna ha condiviso il suo post anche sulla pagina della British Marine Life Study Society cercando spiegazioni, ma non è stata trovata nessuna soluzione definitiva all'enigma.

Alla fine un portavoce del Marine Strandings Network - parte del Cornwall Wildlife Trust - ha detto al CornwallLive che si trattava dell'intestino o dello stomaco decomposto di una balena morta probabilmente lungo la costa.