Questo cane è il più anziano di sempre

Il cane più anziano di sempre si chiama Bobi: ha 30 anni. A certificarlo è il Guinness world records che lo ha sostituito all'australiano Bluey, morto nel 1939 all'età di 29 anni e cinque mesi, precedente detentore del primato. Bobi vive in Portogallo ed è un "rafeiro do Alentejo" (anche detto "mastin do Alentejo"), una razza che ha un'aspettativa di vita media di 12-14 anni. Al primo febbraio Bobi aveva 30 anni e 226 giorni e si dice che stia bene per la sua età, confermata dal database degli animali domestici del governo portoghese, gestito dall'unione nazionale dei veterinari.

Ha vissuto tutta la sua vita con la famiglia Costa nel villaggio di Conqueiros, vicino alla costa occidentale del Portogallo, dopo essere nato con tre fratelli in una baracca. Leonel Costa, che all'epoca aveva otto anni, ha raccontato alla Bbc che i suoi genitori avevano all'epoca troppi animali e dovettero sopprimere i cuccioli, ma i bambini riuscirono a salvare Bobi tenendolo nascosto fino a quando alla fine non è stato scoperto ed è diventato parte della famiglia.