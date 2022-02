La bolla di sapone più grande soffiata dalle mani: il record mondiale di Pierpaolo Laconi

La bolla di sapone più grande soffiata dalle mani. E' l'impresa compiuta dal noto bubble artist italiano Pierpaolo Laconi (Whitedream) - residente a San Juan de Alicante, in Spagna -, insignito il 7 febbraio del Guinness World Record. Nel Giugno 2021, coadiuvato dal Professor Lluis Bonet Juan che si è occupato della misurazione scientifica della bolla, dallo staff di Ritmovil impegnato a realizzare video e foto del tentativo di record e alla presenza di due testimoni, come vogliono le regole imposte dal Guinness, Laconi ha compiuto l'impresa presso l'Auditorio Antonio Gil di San Juan de Alicante, messo a disposizione dall'Assessora alla Cultura Esther Donate Perez.

Conclusi i vari tentativi e raccolte le prove richieste, il Professor Lluis Bonet Juan ha poi ultimato uno studio attraverso il quale è riuscito a determinare la misura della bolla che è risultata di ben 0,25 m3, ovvero molto più grande del precedente record. Terminate le verifiche da parte degli esperti del Guinness, a inizio Febbraio 2022, è dunque arrivata l'ufficialità di record mondiale stabilito. Un traguardo importante per Pierpaolo Laconi, affermato bubble artist a livello europeo, che inoltre ha da poco pubblicato il suo libro 'L'Arte delle Bolle', tradotto in italiano, inglese e spagnolo e venduto in tutto il mondo.

