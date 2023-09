Operai rovinano la Grande Muraglia per arrivare più velocemente al lavoro

Due persone sono state arrestate con l'accusa di aver danneggiato irreparabilmente una sezione della Grande Muraglia con un escavatore: l'uomo di 38 anni e la donna di 55 anni avrebbero cercato di creare una scorciatoia per raggiungere un cantiere. È accaduto nella provincia dello Shanxi.

Presumibilmente hanno ampliato un'apertura già esistente nell'antica struttura ma lo scavo ha causato danni "irreversibili" all'integrità e alla sicurezza di quella porzione di muro.

Il buco di 5 metri nella Grande Muraglia nella contea di Youyu

L'area danneggiata riguarda la 32a sezione della Grande Muraglia costruita durante la dinastia Ming (1368-1644) nella contea Youyu di Shuozhou, nella provincia dello Shanxi. Come si vede dalle immagini non si tratta di una delle parti popolari tra i turisti, come il segmento di Badaling, ma in molti altri luoghi in cui il Muro è stato lasciato senza protezioni particolari tanto che molti residenti non sono nemmeno consapevoli di vivere vicino alla Grande Muraglia. La Grande Muraglia con i suoi 20.000 chilometri di fortificazioni costituiva la difesa settentrionale chiave per l'impero cinese. Dal 1987 è patrimonio Unesco. Negli ultimi anni le autorità cinesi hanno rafforzato la protezione della Grande Muraglia e represso gli atti di vandalismo: nel 2021, tre visitatori sono stati arrestati e multati dalla polizia per aver scarabocchiato sulla famosa sezione del muro di Badaling con un oggetto appuntito.