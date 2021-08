Una mamma chiede agli altri genitori di escludere il bullo del quartiere dalle feste: "Prende in giro mio figlio"

Il caso ha scatenato dibattito online: per alcuni ha fatto bene, per altri la sua reazione è stata eccessiva, chiedendo l'esclusione del piccolo bullo anche dalle feste degli amici

Ogni genitore desidera il meglio per suo figlio, ed è giusto che sia così. Ma una mamma ha diviso il web dopo aver chiesto a un'amica di non invitare alla festa del compleanno del figlio il bullo che sta rendendo la vita difficile al suo bambino.

Insomma, sappiamo che il mestiere dei genitori è forse quello più difficile del mondo, ben compensato dai momenti di gioia e divertimento. Ma può essere difficile tracciare un confine tra la volontà di proteggere il figlio e l'ansia eccessiva.

Una mamma è finita nel "mirino" del web, di recente, cercando di proteggere il figlio vittima di bullismo. Dopo aver appreso che il bullo era nella lista degli invitati al compleanno di un amico del figlio, ha chiesto direttamente ai genitori del festeggiato di toglierlo dalla lista.

Parlandone su Reddit anonimamente, la donna ha spiegato che questo bambino, quando vede suo figlio al parco giochi o durante la ricreazione, lo prende in giro per via del suo peso, facendogli anche altri dispetti. Un paio di volte suo figlio è tornato a casa piangendo. Lei gli ha parlato del bullismo, gli ha dato alcuni consigli, ma il problema persiste.

La mamma allora ha cercato un approccio con uno dei genitori del piccolo bullo, ma a quanto dice non ha funzionato: "Ho raccontato a questa donna di suo figlio, le ho detto che lui deve aver preso queste brutte abitudini da qualche adulto, probabilmente a casa, evidentemente non sono dei buoni genitori. Mi ha mandata a quel paese, non è stata ad ascoltarmi".

Allora ha deciso di affrontare la questione in modo più deciso: "Un paio di giorni fa ero fuori con una mia amica, e lei ha iniziato a parlare della festa di suo figlio, a cui era invitato anche il mio. Ma poi ho scoperto che tra gli invitati c'era anche il bullo. Allora le ho detto quello che quel ragazzino fa a mio figlio, e le ho detto che avrei apprezzato se lo avesse tolto dalla lista degli invitati: avrebbe fatto passare una brutta giornata a mio figlio. La mia amica non sapeva nulla, è rimasta sconvolta, e ha accettato. Non penso di aver sbagliato, ma alcuni parenti mi hanno detto di aver passato il segno".

Adesso la mamma, su Reddit, si chiede se la sua reazione sia stata eccessiva, ma ha ricevuto il sostegno di molti utenti: "Per certe cose bisogna che i bambini imparino a cavarsela da soli. Ma questa situazione è un'eccezione. Hai anche cercato di parlare alla madre del bullo, e lei non ha fatto niente". E ancora: "La madre non ha preso provvedimenti, di conseguenza il figlio sarà escluso dalle feste in quanto bullo. Le azioni hanno conseguenze. Proteggi tuo figlio".

Tanti altri però hanno criticato l'approccio di lei con la mamma del bullo: "Ascolteresti un genitore che viene da te ad accusarti di non essere una buona mamma?", "Se una persona venisse da me a insultarmi, probabilmente nemmeno io la ascolterei, sei stata troppo aggressiva". E ancora: "Non penso sia stato giusto da parte tua chiedere alla tua amica di non invitare il piccolo bullo. Penso che la scelta debba essere del festeggiato".