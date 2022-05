Ex detenuto bussa alla porta del carcere: "Ho paura del mondo, fatemi rientrare"

Ha bussato per ben due volte alle porte della casa circondariale di Gazzi, a Messina, chiedendo di poter ritornare in carcere perché solo lì sentiva al sicuro ed era "spaventato" da ciò che succede all’esterno. Una storia che ricorda quanto il disagio serpeggi nella società, specialmente per chi viene da un percorso di recupero incompleto.

Il protagonista della storia sarebbe un uomo libero, di 38 anni, che non aveva alcuna pena da scontare e non doveva neppure costituirsi per un reato. Alle spalle solo alcuni mesi di detenzione durante il periodo del lockdown quando era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella notte di venerdì 29 aprile 2022: in un primo momento, il poliziotto di guardia pensava fosse un uomo con l’intenzione di costituirsi, ma quando ha capito che non era così, l’atteggiamento è cambiato e in maniera educata ha spiegato perché la sua richiesta non poteva essere accettata. Il 38enne però ha insistito in un primo momento, spiegando all’agente che voleva tornare subito in carcere, perché era solamente lì che veniva "trattato bene", in libertà non poteva neanche permettersi di mangiare, non aveva un posto dove vivere, non aveva nessun punto di riferimento. L’uomo è poi tornato qualche ora dopo, verso l’una e mezza di notte, chiedendo nuovamente di essere accettato e sono stati quindi allertati i carabinieri.

"Una terribile storia di miseria sociale – sottolinea l’associazione Antigone, da sempre impegnata per tutelare i diritti e delle garanzie nel sistema penale – di una persona che trova conforto in un universo privativo della libertà. Perché proprio lì, in carcere, vengono soddisfatti bisogni primari, quali il diritto all’alimentazione, che fuori, purtroppo, non sempre vengono soddisfatti".