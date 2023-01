Si sposa a 93 anni Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna

Si è sposato per la quarta volta Buzz Aldrin, il secondo uomo ad aver camminato sulla Luna nel 1969 dopo Neil Armstrong. "Ero emozionato come un adolescente", ha confessato il leggendario astronauta dell'Apollo 11 arrivato alla veneranda età di 93 anni. L'astronauta statunitense è l'unico ancora in vita della missione dell'Apollo 11. Aldrin ha lasciato la Nasa nel 1971, ha scritto nove libri e fondato un think tank chiamato Human SpaceFlight Institute.

Chi è Anca Faur, la moglie di Aldrin

"Io e il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati", ha confessato Buzz su Twitter nel giorno del suo 93esimo compleanno. Aldrin ha pubblicato anche una foto delle nozze con la neoconsorte, un ingegnere chimico di 63 anni che lavora come project manager per un'azienda chimica e scientifica, la Buzz Aldrin Ventures LLC. Aldrin e Faur sono diventati marito e moglie dopo una "piccola cerimonia privata a Los Angeles" con parenti e amici.