Cade nel wc per recuperare il cellulare: necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Mentre a molte persone, in bagno, è capitato di far cadere inavvertitamente lo smartphone nel water, complice la distrazione o un movimento brusco, a ben pochi è capitato di aver addirittura bisogno dell'aiuto dei vigili del fuoco dopo essersi incastrati - a loro volta - nel wc.

A Mount Walker, Stati Uniti, una donna di 40 anni è stata salvata dopo essere letteralmente "caduta" nel water dei servizi pubblici della Olympic National Forest vicino a Seattle. La donna si trovava vicino a un parcheggio quando ha avuto bisogno di utilizzare i servizi igienici: una volta in bagno, però, riporta Sky, il suo smartphone è caduto proprio nel posto più disgustoso. Per capire quel che è successo in seguito bisogna tener conto che si trattava non di un bagno tradizionale bensì di un "vault toilet", senza acqua ma con una fossa sotterranea: sono tipologie di servizi igienici che soprattutto all'estero si possono trovare in luoghi - come ad esempio parchi naturali - in cui è difficile portare l'acqua.

A quanto pare la donna ha smontato il water, cercando di usare il guinzaglio del cane per cercare di prendere il telefono, cosa che ovviamente non ha funzionato. Allora, con notevole sprezzo del pericolo (e della sporcizia) ha usato il guinzaglio per legare se stessa alla toilette e sporgendosi il più possibile per prendere il telefono. Alla fine lo ha preso, ma è caduta nella fossa piena di escrementi.

A questo punto la donna ha cercato di uscire da sola per 10-15 minuti, poi si è arresa e - con il telefono ritrovato - ha chiamato i soccorsi. Sono stati necessari i vigili del fuoco per recuperarla. La 40enne non era ferita e ha detto che le bastava lavarsi per chiudere l'incidente e continuare il suo viaggio, ma le è stato caldamente consigliato di andare al pronto soccorso per controlli, essendo stata esposta a lungo a "rifiuti biologici".