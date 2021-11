Eroi a torso nudo e animali adorabili: in Rete è virale il calendario dei pompieri

I pompieri australiani più belli al mondo sono tornati. E' uscito il 29° calendario australiano dei vigili del fuoco, acclamato a livello internazionale, distribuito in oltre 100 paesi e con oltre 750 milioni di visualizzazioni Facebook.

25 gli scatti che ritraggono i vigili del fuoco del continente australiano con gli animali domestici, con i pompieri che si sono beccati anche un certo numero “di morsi, calci e graffi”, ha dichiarato il capo fotografo Brett Cunliffe.

I proventi della vendita del calendario di quest'anno andranno a gruppi che si occupano del benessere degli animali, dopo i devastanti incendi che si sono verificati all’inizio di quest’anno colpendo duramente la fauna selvatica. “Il lavoro non celebrato che molte di queste organizzazioni di volontariato svolgono è eccezionale. Senza questi devoti guerrieri della fauna selvatica, molti animali domestici e animali malati e feriti semplicemente non sopravvivrebbero. Queste persone meravigliose sono la ragione per cui ci impegniamo così tanto a produrre calendari che non solo aiutano a raccogliere fondi e consapevolezza, ma onorano anche il loro lavoro”, ha dichiarato David Rogers, direttore del calendario australiano dei vigili del fuoco.

Tanti i volti nuovi del 2022, tra cui Ben Church, pompiere dell'Australia occidentale: “Volevo farlo per mia nonna e mia mamma, sono così orgogliose che sono stato selezionato per prendere parte al servizio fotografico. Hanno inviato un'e-mail ai coordinatori del calendario per fargli sapere che sono il più bel pompiere dell’Australia occidentale e i ragazzi non hanno smesso di ricordarmelo! Grazie nonna e mamma!”.