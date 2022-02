Lui cancella i figli di lei dalla lista degli invitati al matrimonio: lei cancella le nozze

Cosa fare se il tuo futuro marito cancella i tuoi tre figli dalla lista degli invitati alle nozze? Cancellare direttamente il matrimonio può sicuramente essere una risposta severa ma giusta, almeno secondo questa donna che si è sfogata su Reddit spiegando come sia andato a monte quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita.

La donna, 38 anni, aveva conosciuto il suo fidanzato, se ne era innamorata perdutamente e la coppia aveva deciso di sposarsi: ma, tre settimane prima del "sì", la situazione è precipitata. Tutto è iniziato quando lei ha visto che sulla lista degli invitati non erano più presenti tre nomi a lei molto cari, ovvero quelli dei suoi tre figli, nati da una relazione precedente: Madison, 18 anni, Ethan, 15 anni e Isabella, 10 anni.

Sotto shock la donna ha chiesto spiegazioni al futuro marito, Carlos, che con grande naturalezza le ha spiegato che il loro doveva essere un "matrimonio per soli adulti". Un argomento che, a sentire lei, non era mai stato lontanamente affrontato prima.

"Come potete immaginare - scrive la donna su Reddit - ero molto infastidita e gli ho chiesto di cosa diavolo stesse parlando perché avevo l'impressione che lui avesse cancellato di proposito i miei tre figli dalla lista. È saltato fuori che tutti sapevano, tranne me, ecco perché i miei parenti sembravano così distanti ultimamente".

Il fidanzato le ha detto che lui era stato molto chiaro nel dirle che avrebbe voluto una cerimonia senza bambini, ma lei ha continuato a insistere dicendo che non era vero, anche perché la sua figlia maggiore, Madison, a 18 anni è già un'adulta e non avrebbe avuto motivo di essere esclusa. Dove stia la verità, nessuno può saperlo. "Gli ho chiesto perché non voleva bambini, e lui ha detto che danno fastidio e non sarebbero stati a loro agio all'after party con alcool e drink".

Insomma, Carlos ha continauto a lamentarsi arrivando a dire che il matrimonio doveva riguardare solo loro due, e che se fosse stato che lei aveva già avuto tre figli, non ci sarebbe stato spazio per bambini nella loro relazione. Ma la donna è stata molto chiara: "I miei figli sono la cosa più importante per me, e se non ci saranno loro, non ci sarò neanche io". Detto, fatto: il matrimonio dopo quel duro litigio è stato cancellato, e adesso i parenti di Carlos sono molto arrabbiati con lei visto che hanno speso molti soldi per organizzare la cerimonia e per aver già acquistato i biglietti dell'aereo per volare da loro in tempo per il matrimonio.

La donna ha chiesto un parere alla comunità di Reddit, che le ha dato ragione: "La gente che non vuole bambini tra i piedi non dovrebbe sposare gente che ha bambini. Hai fatto la cosa giusta", "Hai schivato una pallottola".