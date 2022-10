I candidati hanno gli stessi voti: il sindaco viene scelto con "testa o croce"

Nel villaggio di Corculla, in Perù, il sindaco è stato scelto mediante il lancio della monetina. No, non si tratta di uno scherzo e neanche di una messinscena: vista la situazione di perfetta parità tra due candidati, il ballottaggio è stato deciso con un classico "testa o croce". Così, a diventare il primo cittadino del paesino con 445 abitanti, situato nella regione andina di Ayacucho, è stato Alfredo Baldarrago, del partito di sinistra Libero Perù.

Lo scorso 2 ottobre alle urne si erano presentati 240 elettori, con Baldarrago aveva raccolto 83 voti, gli stessi del suo avversario Lelis Dávalos, del Movimento Regionale per l'Acqua. Dalle nostre parti sarebbe stata organizzata una nuova votazione soltanto tra i due candidati in ballottaggio, ma non in Perù, dove lo spareggio è stato deciso da un lancio della monetina effettuato in diretta da un funzionario dell'Ufficio nazionale per i processi elettorali.

Un ballottaggio a dir poco strano, almeno per noi, ma non certo una novità per i cittadini peruviani: un episodio analogo era già successo nel 2018 nella città di Tibillo, nel dipartimento di Ica, nel sud-ovest del Paese, dove il sindaco è stato scelto con il lancio della monetina dopo che due candidati avevano raggiunto lo stesso numero di voti alle urne.